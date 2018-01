Sun pode abrir o código da plataforma Java O novo CEO da Sun Microsystems, Jonathan Schwartz, que sucedeu Scott McNealy à frente da companhia, anunciou nesta semana que a plataforma de programação Java pode ter seu código aberto. O anúncio foi feito durante a conferência anual de desenvolvedores Java, mas sem fornecer mais detalhes sobre como ou quando isso pode acontecer. A companhia teme que uma mudança para o regime de código livre fragmente a tecnologia Java, a exemplo do que acontece hoje com o sistema operacional Linux: apesar de contar com uma base comum, o kernel, existem inúmeras distribuições diferentes do Linux e que apresentam elevado grau de incompatibilidade entre si. Analistas do mercado estão divididos quanto aos impactos que a mudança traria. Há pesquisadores que dizem que a Sun teme perder o controle sobre a propriedade intelectual sobre a linguagem Java (que é usada para elaborar aplicações para a internet, jogos e até softwares para mobilidade). E existem outros que indicam que as vendas da Sun ligadas à plataforma são muito pouco significativas, então a empresa só teria a ganhar ao abrir o código do Java, o que levaria a tecnologia para um número maior de plataformas e usuários.