Sun reitera apoio a presidente e mantém equipe de diretores

A Sun divulgou o comunicado nesta segunda-feira em meio a especulações de que Schwartz poderia ser substituído pelo presidente e co-fundador Scott McNealy, após as negociações sobre o acordo com a International Business Machines (IBM) falharem.

"A política da Sun é de não fazer comentários sobre rumores ou especulação. O que nós podemos dizer é que a Sun está comprometida com sua equipe de diretores, estratégia de crescimento e construção de valor para seus acionistas", afirmou a companhia em um comunicado via email.

As ações da Sun tombaram 25 por cento nesta segunda-feira. A empresa rejeitou uma oferta de compra de 7 bilhões de dólares da IBM, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto, deixando-a vulnerável a processos por parte de acionistas nervosos sobre a viabilidade da companhia na condição de empresa única.

