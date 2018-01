'Super Mario Galaxy' vende 500 mil cópias em uma semana

A divisão americana da Nintendo anunciou que em apenas uma semana após seu lançamento nos EUA, o jogo Super Mario Galaxy já vendeu 500 mil unidades. Além de ser o título para Wii que mais vendeu em sua semana de estréia, as vendas de meio milhão de unidades colocam o game no topo da lista de jogos da franquia do principal mascote da Nintendo que mais rápido vendeu, conforme noticiou o site VideoGamer. Lançado na Europa em 16 de novembro, o título figurou como quinto colocado na lista inglesa multiplataforma All Formats Chart, atrás de títulos como Assassin's Creed e Call of Duty 4. Mas essa lista contabiliza apenas os primeiros dois dias de venda, lembrou o site GamesIndustry.biz. O sucesso inicial de Super Mario Galaxy no Ocidente faz inveja ao mercado japonês, onde o título vendeu apenas 250 mil unidades em sua semana inicial, caindo na semana seguinte para o 75 mil unidades vendidas. É difícil que o jogo quebre a marca obtida por Halo 3, para Xbox 360, que em seus primeiros 12 dias vendeu 3,3 milhões de unidades. As informações são da agência Magnet.