Super Talent cria menor pendrive de 8 GB do mundo

A fabricante Super Talent, especializada em drives USB, anunciou uma nova linha de dispositivos que tem como principal característica serem os menores flash drives do mundo, segundo a agência Magnet. Os três novos modelos da linha Pico, que podem ser vistos no site da fabricante, se conectam à porta USB (1.1 e 2.0) e podem armazenar até 8 GB de dados. O Pico A (o maior dos três) se abre na hora de ser conectado para transferência de dados e pode ser submerso em água, enquanto o Pico B tem um conector USB retrátil. O Pico C é a versão mais interessante, já que além de ser à prova d'água, o que evita acidentes, é a versão mais leve, pesando menos que uma moeda, e mede apenas 31,3 mm x 12,4 mm x 3,4 mm, tamanho ligeiramente inferior aos seus dois "irmãos maiores." Embora versões mais básicas, com capacidade de armazenamento entre 1 GB e 4 GB, já sejam facilmente encontradas em sites de vendas internacionais, pode ser interessante esperar até que as versões mais poderosas cheguem às prateleiras, algo que deve acontecer em breve. O preço sugerido para os produtos é de US$ 35 (R$ 59), conforme noticiou o site OhGizmo!.