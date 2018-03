Superávit primário do governo central cai 70% no 1o tri

O superávit foi de 6,47 bilhões de reais em março, frente a um superávit de 10,61 bilhões de reais no mesmo mês de 2008. Em fevereiro, o resultado do governo central --que abrange as contas do Tesouro, da Previdência e do Banco Central-- havia sido deficitário em 1,12 bilhão de reais.

No primeiro trimestre, o superávit acumulado foi de 9,33 bilhões de reais, o equivalente a 1,35 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) --queda de 70,1 por cento em relação aos 31,19 bilhões de reais em igual período de 2008, ou 4,69 por cento do PIB.

Diante da deterioração das contas fiscais em meio à crise, o governo reduziu este mês a meta primária do governo central de 2009 em 0,75 ponto, para 1,40 por cento do Produto Interno Bruto.

A meta do setor público consolidado --que inclui também estatais e governos regionais-- passou para 2,5 por cento do PIB, ante meta anterior de 3,8 por cento do PIB.

As receitas brutas do Tesouro Nacional caíram 5,4 por cento no primeiro trimestre do ano frente a 2008, para 128,2 bilhões de reais. As despesas aumentaram 22,4 por cento no mesmo período, para 76,2 bilhões de reais.

(Reportagem de Isabel Versiani)