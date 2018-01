Supercomputador da IBM estabelece recorde de processamento No último dia 22 de junho o supercomputador BlueGene/L, da IBM, atingiu um recorde de processamento no Departamento de Administração de Segurança Nuclear Nacional, no Laboratório Lawrence Livermore, nos EUA. A maquia foi capaz de realizar 207,3 trilhões de operações de ponto flutuante por segundo (teraflops). O sistema ocupa atualmente o topo no ranking dos 500 supercomputadores mais rápidos do mundo, listado pelo site Top500. O BlueGene/L combina o poder de 131072 processadores que atuam em conjunto para proporcionar a performance alcançada. O computador é utilizado para conduzir simulações avançadas e que são usadas no monitoramento das condições de segurança do arsenal de armas nucleares dos Estados Unidos, dispensando a necessidade de testes subterrâneos (que envolvem a explosão controlada de ogivas). Além da capacidade do hardware, o sistema também explora os recursos do Qbox, uma seqüência de códigos que permite ao sistema simular e prever as condições e comportamento de metais sob condições de pressão e temperatura extremas, de forma a entender a dinâmica ao nível atômico em áreas como metalurgia, física de estado sólido, química, biologia e nanotecnologia.