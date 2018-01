Supercomputador japonês quer antecipar clima em 30 anos O Japão anunciou nesta semana a criação de um supercomputador que será capaz de prever o clima da Terra daqui a 30 anos, incluindo aí a ocorrência de secas, tempestades e furacões. Isso será possível graças ao Earth Simulator (Simulador da Terra, na tradução literal), um sistema que foi instalado na cidade de Yokohama e que deverá entrar em operação no próximo ano, sendo capaz de antecipar o comportamento do clima no longo prazo, avaliando os padrões de mudança na pressão atmosférica, temperatura do ar, correntes marítimas e outros fatores climáticos. Os resultados permitirão estabelecer os padrões de formação de fenômenos climáticos desde a sua formação, permitindo enviar alertas antecipados no caso de tempestades violentas como furacões. O projeto deve receber cerca de US$ 26 milhões em investimentos por ano. O Earth Simulator, lançado em 2002, foi o supercomputador mais rápido do mundo até o surgimento do Blue Gene, da IBM. O sistema consumiu US$ 350 milhões em investimentos e é capaz de realizar 35,6 trilhões de cálculos por segundo.