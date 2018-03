Superlotação leva presos a dormir no banheiro na Inglaterra

Alguns prisioneiros estão dormindo no banheiro das celas por causa da superlotação das prisões britânicas, segundo um relatório da Inspetoria de Prisões. De acordo com o documento, a prisão de Doncaster, norte da Inglaterra, tem quase 200 presos a mais do que sua capacidade, o que fez com que celas para duas pessoas tivessem uma terceira cama incluída, na zona do banheiro, para abrigar mais detentos. A inspetora chefe das prisões, Anne Owers, disse que usar a área dos banheiros para acomodação é "inaceitável" e pediu o fim da prática. Um outro relatório do Comitê de Justiça da Câmara dos Comuns acusa o governo de contribuir para a superlotação das prisões com sua política de sentenças de prisioneiros, que gera penas mais longas. Novas celas No ano passado, o governo britânico anunciou um plano de cerca de R$ 3,8 bilhões para construir mais 10.500 vagas em prisões, 7.500 delas em prisões "titânicas". Mas no relatório, o comitê afirma que a promessa do governo é uma estratégia "arriscada" que não lida com as questões mais profundas relacionadas ao crime. O comitê ainda criticou o sistema de "pena indeterminada", introduzido quatro anos atrás para criminosos "perigosos". O sistema consiste em penas mínimas, mas o criminoso tem que convencer as autoridades de que está pronto para ser solto e não representa mais uma ameaça. Apesar das críticas, o governo defende sua política, afirmando que o crime diminuiu dramaticamente desde que assumiu o poder, em 1997. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.