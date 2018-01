Supermercado faz sucesso com vendas pelo celular A rede de supermercados catarinense Angeloni aposta na comodidade tecnológica para seus clientes. Há três meses disponibilizou a compra via celular de 8,5mil produtos, a rede possui um total de 25 mil produtos. Leia a matéria completa no Economia&Negócios deste sábado. Para comprar basta enviar o número do código de barras que vem em um catálogo especial ou fotografar o código e enviar a foto. Após isso, você recebe uma mensagem para escolher a opção de pagamento (à vista na entrega ou cartão de crédito). As outras redes que estão no Brasil ainda não adquiriram tal sistema. Wal-Mart e Carrefour ainda nem chegaram à internet, só iniciarão as vendas online a partir do próximo semestre. Não é de hoje que as compras via celular começaram a acontecer. Em 2006, alguns estabelecimentos iniciaram esta onda de compra via telefonia móvel e hoje, aos poucos, alguns vão aderindo . Só no supermercado Angeloni são quase 600 clientes que compram pelo celular, alguns deles só compram dessa maneira. Aliás, isso começou com a internet. Anos atrás, alguns estabelecimentos decidiram explorar o mundo virtual. Veja aqui a matéria do Estadão que falou sobre isso.