Supermercado irá recolher celular para reciclagem

FLORESTAS

Área de conservação cresce 60% na década

A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc) pela Lei 9.985/2000, que hoje completa dez anos, levou a um salto na quantidade de áreas protegidas no Brasil. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), de lá para cá foram criadas 378 unidades de conservação, o que significa um incremento de 62% no número de unidades e uma expansão de 105% em área, com a destinação de 78,5 milhões de hectares para conservação. Na comparação com outros países, o Brasil foi o responsável pela criação de 74% de todas as áreas destinadas à conservação no mundo entre 2003 e 2008. As unidades ocupam 17,4% do território nacional. Segundo o diretor de Áreas Protegidas do MMA, Fábio Araújo, áreas protegidas não são espaços que devem "permanecer intocados" e podem ajudar a gerar renda para o País. /