Supermercados Extra vendem computadores a R$ 849 Os supermercados da rede Extra estão vendendo somente nesta sexta-feira, 1º, computadores Intel Celeron com 2,26 GHz a R$ 849,00. Além do veloz processador, modelo D-315, o micro possui HD de 80 GB, 256 MB de memória RAM e gravador de CD. A promoção inclui, além da CPU, teclado, mouse, caixas de som e monitor de 15 polegadas. Um conjunto de softwares (incluindo o Open Office) acompanha o pacote. O sistema operacional do computador é Linux.