Supervia quer rever treinamento de equipe de segurança

De acordo com a Supervia, ao contrário do que um ex-funcionário da empresa relatou ao Estado, não há, "em hipótese nenhuma", a indicação de que se use a força em situações extremas e que há um conteúdo programático de treinamento baseado no Código de Ética e Conduta da companhia. Sobre o inquérito policial que investiga suposta agressão a um adolescente de 17 anos em março deste ano, a empresa disse que não tem a lista de funcionários que trabalham em cada terminal, já que o serviço é realizado por três empresas. A Supervia informou que são as empresas que deveriam ter informado à polícia sobre os nomes. O Estado procurou o advogado das empresas, mas não obteve retorno.