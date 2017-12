SuperVia tem projeto no RJ enquadrado para emissão de debêntures de infraestrutura A SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário, companhia controlada pela Odebrecht TransPort que administra trens urbanos do Rio de Janeiro e o Teleférico do Alemão, teve projeto enquadrado como prioritário pelo Ministério dos Transportes para a emissão de debêntures de infraestrutura.