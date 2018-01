Superzoom para clicar de (bem) longe

"Doze megapixels é, acredito, suficiente para a maioria dos consumidores", declarou Akira Watanabe, diretor da Olympus, no início de março, em Las Vegas, durante a maior feira do setor de fotografia nos EUA. Se por um lado, a declaração de Watanabe acena para o fim da guerra dos megapixels. Por outro, esconde o que pode vir a ser o começo de uma nova frente de batalha: a do maior zoom. Explico. Com os modelos compactos expandindo rapidamente os limites de zoom óptico para fotógrafos ocasionais (a Panasonic já apresentou lá fora um modelo com 12x), as chamadas superzoom correm para oferecer números cada vez mais impressionantes. A grande campeã – do momento – é a versátil SP-590UZ, da Olympus, com incríveis 26x de zoom óptico. Em outras palavras, isso quer dizer que você já pode colocar em prática seus dotes de paparazzi. Brincadeiras à parte, a lente, que oscila entre uma grande angular de 26 mm e uma teleobjetiva de 676 mm, permite focalizar objetos a bons 50 metros de distância. Infelizmente, o sistema de estabilização duplo não resolve a tremedeira no caso de zoom máximo. Um tripé ou, ao menos, algum apoio são muito bem-vindos nesse caso. O superzoom é o maior, porém não é o único atrativo dessa câmera, que é ainda uma boa opção para quem está migrando de uma compacta simples para um modelo mais avançado, já que dispõem de diversos modos de cena automáticos, além de uma melhor empunhadura. A ausência de formato RAW, para fotos sem compressão de imagem, entretanto, é bastante sentida e incompreensível. Quem procura ainda variadas opções de comandos manuais também não se decepcionará. O My Mode, que permite definir até quatro configurações personalizadas, agrada os usuários mais avançados. O modo "burst", para rápida sequência de disparos, indicado para quem deseja tirar fotos de objetos em movimento, e o modo super macro, para fotos bem de pertinho, são outros destaques. No geral, as fotos tiradas apresentaram boa fidelidade de cores e nível de ruído satisfatório. No quesito curiosidades, o flash não abre sozinho e se você ligá-la sem tirar a proteção da lente, a tampinha vai parar no chão (!?). Há ainda um "modo beleza" que promete dar um tapa no seu visual, suavizando pequenas imperfeições da pele. Ficha técnica SP-590UZ OLYMPUS WEB | www.olympus.com.br PREÇO | R$ 2.499 (previsto, a confirmar) DETALHES | Oferece 12 MP de resolução máxima, vídeos em qualidade padrão (640 x 480), LCD de 2,7 polegadas. Funciona com 4 pilhas AA e pesa 435g sem baterias e cartão de memória. Vem com adaptador microSD e é compatível com cartões xD.