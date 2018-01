Suporte remoto da Dell ganha versão em português A Dell quer melhorar o suporte técnico para clientes no Brasil e outros países com língua portuguesa, motivo pelo qual anunciou uma versão localizada do DellConnect, serviço de suporte remoto que permite o diagnóstico de problemas nos PCs à distância. O serviço inova em relação à versão anterior, disponível apenas no idioma inglês. Segundo a empresa, a ferramenta permite resolver até 80% das solicitações de suporte de consumidores. Com isso, afirma a empresa, é possível prestar um serviço de qualidade, solucionando problemas de usuários finais ou empresas de pequeno porte sem trazer novos custos para as atividades de suporte.