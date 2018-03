Suposta agressão de professor é investigada no RJ

Nas imagens, gravadas por um celular, o professor de matemática Diogo Vasconcelos aparece correndo atrás do garoto pela classe, cercando-o contra uma parede, e desferindo alguns socos - aparentemente sem intensidade. Apesar do incidente ter sido no dia 10 de abril, somente na terça-feira, 7 de maio, a mãe do garoto, Kelly Cristina da Silva, decidiu prestar queixa, após ficar sabendo do fato por meio de vizinhos que viram o vídeo na internet.

De acordo com o delegado Henrique Mesquita Pessoa, titular da 82ª DP, onde o caso está sendo investigado, tudo indica se tratar de uma "brincadeira". "O soco não tem intensidade. Evidentemente a atitude do professor é extremamente criticável, porque ele extrapolou as barreiras de uma eventual liberalidade que deveria ter com os alunos".

Ainda na terça foram ouvidos os pais do garoto, o próprio estudante, e a diretora do Ciep, Helena Ferreira Vargas da Silva. A diretora afirmou em seu depoimento que Diogo Vasconcelos era um professor extremamente querido e brincalhão, mas que não conseguia estabelecer disciplina e era muito tolerante com os alunos - que já não o respeitavam mais.

Segundo o delegado, o aluno deverá passar por exame de corpo de delito, mas o laudo deverá vir negativo. "Ainda que houvesse a lesão, fatalmente já teria desaparecido, em decorrência do tempo". O professor ainda não prestou depoimento. "É uma atitude criticável por parte do professor chegar a esse nível de relacionamento com os alunos, mas a rigor não parece que tenha havido realmente uma agressão", disse o delegado.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que foram tomadas todas as ações cabíveis em relação à agressão. "Foi aberta sindicância, o professor será transferido do colégio, os pais do estudante foram chamados à unidade escolar e o Conselho Tutelar foi comunicado oficialmente".