Suposta bomba na Paulista era uma caixa de papelão

Segundo a Polícia Militar, um cliente chamou um dos seguranças do banco depois de verificar duas caixas embrulhadas em um armário destrancado do guarda-volumes do banco, por volta das 12h. Em seguida, a corporação foi acionada. A equipe policial ocupou a faixa da direita e a calçada da via na altura do número 436, sentido Consolação. As caixas de papelão com embalagem de presente estavam vazias, segundo informou a PM. O responsável pelos pacotes não foi identificado. Ninguém foi preso.

O caso deve ser encaminhado para o 5º DP, na Aclimação.