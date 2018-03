Suposto estuprador é preso em Franco da Rocha

Um suspeito de violentar 30 mulheres em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi preso, na quarta-feira, 2, pela Polícia Militar. O homem foi reconhecido por PMs durante patrulhamento. Os policiais constataram que ele tinha a mesma descrição física do acusado de estupros, que vinha sendo procurado no município. Após ter sido abordado e dominado pelos PM, P.R.C.G., de 29 anos foi encaminhado à delegacia central da cidade, onde foram feitos muitos registros de mulheres atacadas pelo suspeito. Até o final da tarde, os policiais já haviam entrado em contato com várias vítimas, que compareceram à delegacia. Cinco delas reconheceram o rapaz, que foi autuado.