Suposto líder do tráfico na Maré é preso O traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P e considerado o líder do tráfico de drogas no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio, foi preso nesta quarta-feira, 26, à noite por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Ele estava em um apartamento em Jacarepaguá, na zona oeste.