Suposto miliciano foi preso sem confronto, diz Beltrame O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, e o chefe da Polícia Civil, Allan Turnowski, informaram hoje que não houve confronto na operação que resultou na prisão do ex-policial militar Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, acusado de ser o chefe de uma milícia que atua na zona oeste do Rio. Nenhum tiro foi disparado. Apesar de andar sempre com guarda-costas armados, Batman estava somente com a mulher, numa casa-fortaleza para onde havia se mudado há cerca de uma semana.