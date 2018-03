Suposto princípio de incêndio no IPT em SP O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta quarta-feira, 6, para controlar um suposto princípio de incêndio no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária, zona oeste da capital paulista. Quatro equipes da corporação foram enviadas ao local. Segundo os bombeiros, foi constatada apenas fumaça no terceiro andar do prédio. Ninguém ficou ferido.