Supostos justiceiros são reconhecidos

A polícia investiga se a agressão do dia 31 tem relação com o ataque a um adolescente de 15 anos, espancado e acorrentado nu a um poste, no mesmo bairro e na mesma noite. A suspeita é que os dois rapazes reconhecidos sejam parte de um grupo de 30 motociclistas que atacam jovens acusados de roubos na zona sul.

As duas vítimas prestaram depoimento à 9.ª DP (Catete) e contaram que, na noite do dia 31, foram abordadas pelos motociclistas, que as acusaram de cometer delitos.

O grupo agrediu e deixou nus os dois rapazes, mas eles conseguiram fugir. Um deles entrou em um bar e, quando os agressores chegaram para continuar as agressões, foi protegido pelos clientes. O rapaz foi levado a um hospital, de onde saiu sem que houvesse registro policial.

Investigação

Localizadas pela polícia, as duas vítimas prestaram depoimento e afirmaram que dois dos motociclistas agressores integram o grupo detido no dia 3 de fevereiro. Os dois rapazes acusados de agressão, que são moradores da zona sul, já respondiam por outros crimes, como estupro.

Os investigadores também acreditam que eles participaram das agressões ao adolescente de 15 anos preso ao poste. O jovem, no entanto, não os reconheceu quando viu pela primeira vez as fotos dos 14 detidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.