Surdez pode chegar mais cedo para usuários de iPods Primeiro foi uma onda de processos contra a Apple, nos EUA, acusando a empresa de causar problemas auditivos com sua linha de tocadores iPod. Depois, no início do ano, a empresa liberou um software que limitava o volume nos tocadores, justamente para impedir problemas. Na época, diversos fonoaudiólogos vieram a campo explicar os danos que os tocadores poderiam causar, se usados com volume acima do adequado. Agora, um estudo mostra que os usuários destes aparelhos podem ficar surdos até 30 anos, na comparação com gerações anteriores, graças aos tocadores de MP3. É o que revelou um estudo conduzido pela Deafness Research (Pesquisa de surdez, na tradução literal), uma organização no Reino Unido especializada em problemas auditivos. Ouça com moderação Eles avaliaram os hábitos de uso de usuários de players de MP3, o volume médio usado na hora de ouvir músicas, a perda aparente de audição (que leva os usuários a elevaram ainda mais o volume) e projetaram o dano que esse hábito pode causar aos tímpanos no longo prazo. O estudo também concluiu que 53,5% dos jovens britânicos na faixa entre 16 e 24 anos de idade usa seus tocadores por mais uma hora diária, e 20% usam tocadores por mais de três horas por dia (21 horas semanais). A ignorância sobre o problema é gritante: 68% dos quase mil usuários de tocadores digitais entrevistados desconhece os danos que podem ser causados por ouvir música em volumes elevados. O estudo alerta ainda que qualquer fonte sonora constante com volume acima de 105 decibéis pode prejudicar a audição permanentemente (muitos tocadores podem gerar volume máximo de até 120 decibéis). Para prevenir problemas, a entidade recomenda a ´regra 60-60´: usuários não deveriam ouvir música acima de 60% do volume máximo ou por mais de uma hora (60 minutos).