‘Surface’ reage a 52 toques de dedos

Alguns anos antes de aparecerem o iPhone e outros celulares com tela sensível ao toque, televisões para manipular com o dedo e até antes do Windows Vista ser apresentado (cuja evolução é o "tátil" Windows 7), já funcionava nos laboratórios da Microsoft um experimento que até hoje impressiona. É uma mesa que reconhece nada menos do que toques de 52 dedos ao mesmo tempo, com um potencial de aplicação ainda pouco explorado. A Microsoft Surface (superfície, em português) é o resumo de como a empresa americana enxerga a relação entre máquinas e homens daqui em diante. O Link esteve na semana passada em Redmond, cidade do Estado de Washington escolhida por Bill Gates e outros geeks nos anos 70 para fabricar softwares, onde teve a oportunidade de tocar pra valer no Surface. Há poucas unidades no mundo, o que transforma o produto em objeto de desejo (veja alguns vídeos em http://tinyurl.com/surface1). Tudo realmente funciona como prometido. A precisão do toque é milimétrica e faz a mesa responder quase imediatamente ao comando. A superfície granulada de acrílico é coberta por cinco câmeras internas que identificam o toque do usuário e orientam o projetor de imagens a reagir ao encostar dos dedos. Não há sensores na tela, mas câmeras – é o segredo da tecnologia multitoque da Microsoft, desenvolvida em LED e para espaços grandes (diferente da do iPhone, desenhado em LCD e com tela de vidro). A Surface também é capaz de identificar e ler códigos instalados em qualquer objeto real (moedas, cartões de visita e bancários, copos, etc.) para possibilitar novos tipos de interação. A ideia original dos pesquisadores Steven Batiche e Andy Wilson data de 2001 e tinha justamente a finalidade de quebrar a noção de que consumir/usar tecnologia é uma atividade solitária. Daí o experimento multitoque construído em 2003. Quatro anos depois o público poderia ver para que serve uma mesa tecnológica. Funcionalidades como mapas, catálogos de restaurante, jogos, música, manipulação de fotos e outros recursos educacionais e científicos (parecidos com enciclopédias multi-animadas) mostram quão variadas são as formas de dar utilidade prática à Surface. Já há 120 parceiros da Microsoft desenvolvendo aplicativos para a mesa, além de dois grandes acordos comerciais: algumas lojas da operadora de celular AT&T e unidades dos hotéis Sheraton usam a Surface para vender itens e diversificar os serviços para clientes. O projeto da Microsoft é liberar a venda para o usuário final em 2010. Hoje, a mesa multitoque custa US$ 12,5 mil (cerca de R$ 28 mil). Afinal, vivemos uma transição para um mundo em que tudo será tocável? "Não acreditamos que algum tipo de interface cancelará os outros, mas prevalecerá uma combinação de touchscreen, mouse, voz, gestos, etc. Nossas pesquisas buscam desenvolver uma interface humana baseada nos sentidos", disse Kyle Warnick, gerente de marketing da Microsoft Surface. Veja mais vídeos do Surface em http://tinyurl.com/surface2.