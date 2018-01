Surgem os primeiros cartuchos piratas do Nintendo DS O portátil DS, da Nintendo, é um sucesso de vendas em todo o mundo, graças às suas duas telas (uma delas sensível ao toque) e jogos como Nintendogs, em que o usuário tem uma versão vitaminada de ´tamagochi´ em cães virtuais de estimação, ou uma série de games mentais para a terceira idade, com jogos de reforço de memória e coordenação motora, o ´Brain Age´. Tanto sucesso, no entanto, foi o suficiente para motivar a indústria de produtos piratas a lançar as primeiras versões de jogos irregulares no mercado internacional. Os primeiros exemplos de cartuchos piratas foram detectados no mercado europeu e também na China. O único fator que pesa a favor dos jogos oficiais é que os jogos piratas custam quase tanto quanto os jogos oficiais, evidência de que a escala de produção destes games falsos ainda é baixa, o que eleva seus custos. Mas o uso de cartuchos piratas pode não ser tão simples: alguns destes jogos exigem que o usuário instale softwares que destravam a leitura dos jogos irregulares, como os aplicativos PassMe ou SuperPass, que driblam os mecanismos de verificação do portátil. Ainda não há sinal de que games portáteis do Nintendo DS tenham chegado ao mercado brasileiro. O Nintendo DS é vendido por cerca de R$ 700 por aqui. Games podem ser encontrados por valores entre R$ 80 e R$ 200, conforme o título.