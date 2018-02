Susan Boyle canta na TV britânica neste domingo

A cantora escocesa Susan Boyle volta à TV britânica neste domingo após ter se classificado para as semifinais do programa Britain's Got Talent.

A desempregada Boyle, de 48 anos, se tornou um fenômeno de audiência no site Youtube após comover a audiência ao cantar a música I Had a Dream no programa exibido no mês passado.

O vídeo foi exibido mais de 58 milhões de vezes ao redor do mundo.

Sucesso

Após aparecer no programa, celebridades como Demi Moore e Jon Bon Jovi se declararam fãs de Boyle.

Ela foi entrevistada dos programas americanos Oprah Winfrey Show e Larry King.

A escocesa, eu disse nunca ter sido beijada na vida, foi citada em episódios de desenhos como Os Simpsons e South Park.

Os 40 classificados para as semifinais vão se apresentar durante cinco noites sucessivas no canal de TV britânico ITV.

Concorrendo com a cantora estão um dançarino de 11 anos de idade, um cão que dança e um grupo de fazendeiros.

Diariamente devem ser escolhidos dois classificados por jurados e o público. O vencedor, que leva um cheque de 100 mil libras (equivalentes a RS$ 322 mil), será conhecido no próximo sábado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.