Suspeita de bomba interdita rua em São Paulo Uma suspeita de bomba interditou a rua Joaquim Carlos, no Pari, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, funcionários de uma transportadora receberam uma caixa com um artefato que eles suspeitaram ser um explosivo. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi chamada e está no local analisando o artefato.