Suspeita sobre pais de Madeleine foi precipitada, diz policial

O chefe nacional da polícia portuguesa disse que as autoridades foram precipitadas ao apontarem os pais de Madeleine McCann como suspeitos pelo desaparecimento da menina, aumentando a pressão para que o casal britânico seja isentado das investigações. Alípio Ribeiro afirmou, em entrevista publicada no jornal português Público no domingo, que houve "uma certa precipitação" em tornar Kate e Gerry McCann suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Madeleine quatro meses após a ocorrência. "No momento, à distância, e com a experiência que eu tenho como magistrado no escritório de promotor público, talvez uma avaliação diferente deveria ter sido feita", disse Ribeiro. "Eu não tenho dúvida disso." Questionado sobre se as autoridades foram precipitadas em apontar o casal britânico como suspeitos do desaparecimento de Madeleine, Ribeiro respondeu: "Houve uma certa precipitação". Os comentários do diretor tiveram resposta imediata do porta-voz dos McCann, que pediu às autoridades portuguesas que isentassem o casal das suspeitas levantadas no processo, já que atrapalhavam o progresso das buscas por Madeleine. "À luz das observações do senhor Ribeiro, pedimos que as autoridades judiciárias ajam de maneira humana e removam o status de suspeito (do casal) o mais rápido possível", requisitou Clarence Mitchell. "(Considerar o casal como suspeito) não apenas continua a prejudicar sua reputação aos olhos do mundo, mas prejudica diretamente as buscas por Madeleine", acrescentou o porta-voz em um comunicado publicado no site www.findmadeleine.com. (Reportagem adicional de Carlos Pontes)