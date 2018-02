Suspeito de aplicar golpes pela internet é preso no MA A Polícia Civil do Maranhão prendeu nesta semana, em São Luís, um homem suspeito de aplicar golpes pela internet. Aurélio Adriano tinha vários perfis em um site que gerencia vendas e trocas de produtos online entre usuários cadastrados. O preso anunciava a venda de máquinas fotográficas, aparelhos celulares, iPod, iPhone e notebooks com descontos para tornar o negócio atrativo. Após fazer o pagamento do produto, o cliente não recebia a encomenda e sequer conseguia entrar em contato com o vendedor.