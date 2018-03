Suspeito de atirar em sargento no Rio morre no hospital

O homem suspeito de atirar num sargento da Polícia Militar por volta das 10 horas desta manhã, no Rio, morreu após ser baleado durante uma operação do 3.º Batalhão da Polícia Militar (Méier) na região do Morro do Engenho, zona norte da cidade. Segundo informações da Polícia militar, o sargento e o suspeito foram feridos durante tiroteio entre policiais e traficantes da região. A troca de tiros teve início quando os policias chegaram ao local para desobstruir as vias de acesso à Comunidade, segundo a PM. O suspeito chegou a ser socorrido no Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, uma pistola 380 foi apreendida junto com o homem. O policial foi levado ao mesmo hospital e não corre risco de morte.