Suspeito de fugir com dinheiro da noiva é ouvido em SP O pedreiro Antônio Mondim, de 47 anos, apresentou-se hoje para prestar depoimento no 3º Distrito Policial de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele é suspeito de abandonar a noiva, de 49 anos, às vésperas do casamento, e de fugir com R$ 19 mil, um carro e uma moto dela.