Suspeito de matar cinegrafista em 2011 é preso no Rio A polícia prendeu um dos suspeitos de terem participado do confronto com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) em que o cinegrafista da Band Gelson Domingos foi morto, em novembro de 2011, na Favela de Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Alexandre da Silva, o Xandoca, de 32 anos, foi localizado em Volta Redonda, no sul fluminense, por policiais do serviço reservado do 27.º BPM (Santa Cruz).