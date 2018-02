Suspeito de matar Eliza é preso em Belo Horizonte O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, apontado como o autor do homicídio de Eliza Samudio, de 25 anos, foi preso na noite de hoje no bairro Barreiro, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais. Eliza, ex-amante do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, está desaparecida há um mês. Um parente de Bruno que teria participado do suposto assassinato da jovem deu detalhes do crime à polícia.