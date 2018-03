Suspeito de matar jovem e pôr corpo em bolsa é detido

Segundo a polícia, Leomar Martins Costa, de 40 anos, estava foragido após fugir da Penitenciária de Itaí (a cerca de 300 km de São Paulo) onde cumpria pena por roubo e estupro. O acusado ainda seria suspeito por outro homicídio, ocorrido há cerca de três meses, em Minas Gerais.

O corpo da jovem, identificada como Valdirene Santana dos Santos, de 21 anos, foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Leonel Furtado, no bairro do Limão, na zona norte, na manhã de domingo, 5. A polícia chegou ao acusado depois de familiares informarem que teriam visto a vítima com ele na noite anterior ao crime.

Segundo os policiais, o suspeito assumiu o homicídio alegando problemas mentais. As investigações indicam também que a jovem pode ter sido violentada antes de morrer.