Suspeito morre ao tentar fazer rapel em assalto em SP

Um suspeito foi encontrado morto na última quarta-feira pendurado em uma corda, após uma tentativa frustrada de invadir uma loja de tratores em Olímpia, no interior de São Paulo. Segundo informações da polícia, Robson José Ferraz Galerani, de 31 anos, foi encontrado morto com uma corda amarrada na cintura. Ele escalou os fundos de uma loja de tratores na área industrial da cidade e amarrou a corda no telhado. Ao tentar improvisar uma descida de rapel, não conseguiu chegar ao chão e foi encontrado morto, provavelmente com a coluna quebrada. Um outro homem, que estava em companhia de Robson, conseguiu fugir.