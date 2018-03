Suspeito morre durante troca de tiros com PM em favela

Policiais militares da Força Tática do 20º Batalhão, de Barueri, na Grande São Paulo, patrulhavam uma área do município vizinho, Itapevi, por volta das 23 horas de quinta-feira, 7, quando avistaram um homem "em atitude suspeita", em frente à Favela do Areião, na Rua Maestro Gilberto Pinho. De acordo com os policiais, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito sacou uma arma e começou a fazer disparos. Os PMs teriam revidado e acabaram atingindo o rapaz, que morreu quando estava sendo socorrido no pronto-socorro local. Uma arma com numeração raspada foi apresentada pelos militares ao delegado de plantão na Delegacia de Barueri, onde a ocorrência foi registrada como "resistência à prisão seguida de morte".