Suspeito morre em operação da PM em morro do Rio

Um suspeito morreu na troca de tiros ocorrida durante uma operação que a Polícia Militar desencadeou na madrugada desta quinta-feira, 14, no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria da PM, os policiais foram recebidos a tiros. O suposto criminoso baleado foi encaminhado ao Hospital Rocha Maia, mas não resistiu ao ferimento. Os policiais pretendiam verificar no local a suposta existência de um acampamento de traficantes do Complexo do Alemão e do Morro da Mangueira, pois informações apuradas pelo setor de inteligência da corporação indicaram a intenção dos traficantes de invadirem o Dona Marta. Foram apreendidas uma metralhadora, uma pistola e 5 quilos de maconha.