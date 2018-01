Suspeitos de estupro em escola podem ser internados

A Justiça também autorizou uma ordem de busca e apreensão contra dois adolescentes, já que somente um deles foi ouvido pelo promotor responsável pelo caso. A decisão é de anteontem, e o processo foi parar na mão da Justiça dez dias depois de a garota ter sido atacada dentro do banheiro masculino da escola.

Até o fim da tarde de ontem, nenhum dos jovens tinha sido internado na Fundação Casa. Somente um dos suspeitos tem advogado constituído. A família alega que o estudante de 14 anos estava na diretoria do colégio no momento em que a adolescente foi estuprada. No entanto, o rapaz que confessou o crime disse que ele participou do estupro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.