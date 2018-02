Suspeitos de matar estudante da Unicamp são presos O casal suspeito de matar o universitário Denis Papa Casagrande, de 21 anos, durante uma festa no último sábado na Unicamp, em Campinas (SP), foi preso na noite de sexta. Os suspeitos, integrantes do movimento punk, foram detidos em casa e não ofereceram resistência. Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, foi levada para a cadeia feminina de Paulínia (SP). Ela confessou ter dado a facada na vítima em meio a uma briga ocorrida na festa. O namorado dela, Anderson Mamede, de 21 anos, que admitiu ter golpeado a vítima com um skate, foi encaminhado para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. A defesa diz que Maria foi assediada por Denis e alega legítima defesa.