Suspeitos do desaparecimento de britânica em 2007 serão ouvidos em Portugal

McCann, então com três anos de idade, desapareceu do seu quarto na estância turística da Praia da Luz, na região do Algarve, enquanto seus pais jantavam com amigos em um restaurante próximo, o que deu início a uma busca global.

A BBC afirmou que a polícia britânica deve participar do interrogatório, embora apenas autoridades portuguesas farão perguntas.

O primeiro suspeito deve comparecer para interrogatório na região do Algarve, em Portugal, na terça-feira, disse a emissora. A Polícia Metropolitana da Grã-Bretanha não quis comentar.

