Suspeitos tomam perua escolar com crianças em SP Uma perua escolar foi tomada na manhã de hoje na região de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Segundo primeiras informações da Polícia Militar, por volta das 6h15, suspeitos renderam o motorista da perua, que levava algumas crianças para a escola. O motorista foi abandonado e encontrado pouco tempo depois. O veículo, de acordo com a polícia, também foi encontrado, no Parque Pirajuçara, em Taboão, mas as crianças não foram encontradas. Às 8 horas, a polícia ainda não tinha mais informações.