Suspensão da cobrança do ponto extra gera problema ao setor

Num momento em que a indústria de TV por assinatura lida com a possibilidade de que as operadoras de telefonia sejam liberadas a atuar no segmento, a suspensão da cobrança do ponto extra de TV paga agrega mais um problema ao setor. Os reflexos puderam ser vistos no pregão desta segunda-feira, 9, nas ações da NET Serviços, a maior empresa do setor em número de clientes e a única listada em bolsa. A companhia foi destaque de perdas na Bovespa e amargou queda de mais de 5% nos seus papéis. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu suspender a cobrança do ponto extra por 60 dias, a partir desta segunda, para discutir a cobrança com a sociedade, mas há analistas que acreditam que essa cobrança não voltará. Esse é o caso, por exemplo, de Felipe Cunha, da Brascan. No caso da NET, o analista estima que o impacto seja de 5% da receita líquida nos 60 dias em que vigorar a suspensão. A Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), no entanto, acredita que o ponto extra responda por uma média entre 10% e 20% do faturamento do setor. Segundo a assessoria de imprensa da ABTA, metade dos 5,3 milhões de domicílios que têm hoje TV por assinatura dispõem de pelo menos um ponto extra. O impacto difere em cada empresa, já que afeta todo o Brasil e todas as tecnologias de TV paga usadas. Há casos de operadoras do Nordeste, por exemplo, onde 60% da receita vêm do ponto adicional, ainda de acordo com a ABTA. O segmento de TV paga faturou R$ 6,67 bilhões em 2007. Para Felipe Cunha, a saída para a NET poderá ser o aumento das mensalidades, mas isso pode trazer o agravante de frear o crescimento de sua base de clientes, num momento em que o setor é criticado pela baixa penetração entre os brasileiros - só 8% das residências dispõem de TV por assinatura. A ABTA entrou com uma ação cautelar na 14a Vara Federal de Brasília para restabelecer a cobrança, mas o Ministério Público manifestou interesse em se manifestar e, por isso, a decisão pode demorar. O juiz Roberto Luis Luchi Demo já recebeu as manifestações da Anatel, mas só vai se decidir depois de ouvir o Ministério Público. PL 29 Ao mesmo tempo em que lida com a questão da cobrança do ponto, as empresas de TV paga estão na iminência de ver a competição ganhar novos jogadores. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 29/2007, que permite que todas as operadoras de telefonia ingressem na TV paga, desde que atendam a cotas de programação nacional. As empresas de TV por assinatura já ganharam recentemente concorrentes de peso, uma vez que a Telefônica comprou parte da TVA, do Grupo Abril, e a Oi assumiu a Way TV, de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, Telefônica, Embratel e Oi pediram à agência reguladora licenças de TV paga via satélite (da sigla DTH), licenças já concedidas às duas primeiras. Procurada, a NET ainda não se manifestou sobre os impactos das decisões da Anatel no seu negócio.