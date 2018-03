Sustentação de ponte desmorona e fere três em SC A sustentação de uma ponte nas obras de duplicação da BR-101 se rompeu hoje durante os trabalhos e feriu três trabalhadores, entre os municípios de Paulo Lopes e Palhoça, em Santa Catarina. Um dos operários, com nome ainda não divulgado, ficou ferido gravemente e foi conduzido às pressas para o Hospital Regional de São José, onde posteriormente foram levados os outros dois. O acidente ocorreu na pista em construção e não interrompeu o tráfego na via principal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), partes da estrutura metálica e escoras de madeira cederam, caindo sobre os operários. A ponte se manteve de pé, apenas com danos na estrutura. A obra está localizada sobre o Rio da Madre, no quilômetro 245 da rodovia federal. Engenheiros da empresa responsável pela duplicação do trecho foram ao local avaliar as circunstâncias do acidente.