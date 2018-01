SXSW discute de redes sociais a vendas online Num ambiente de ultraconectados em que todos twittam sem parar em seus celulares – a rede da operadora de celular AT&T não aguentou a sobrecarga –, o South by Southwest (SXSW), realizado em Austin (Texas), reuniu as principais cabeças da web mundial. E o tema que reinou, como não poderia deixar de ser, foram as redes sociais. Google, Microsoft, Yahoo, Twitter, Facebook, MySpace, Digg e companhia estavam lá para discutir desde como fazer para construir uma comunidade até temas como privacidade. "É difícil moderar uma comunidade. É preciso não deixar ser publicado temas como o nazismo e coisas que não sejam socialmente aceitas", explicou a gerente de comunidades do YouTube, Micah Schaffe. Entre centenas de mesas (veja em http://sxsw.com), o guru Chris Anderson pregava a cultura do gratuito enquanto a indústria de cinema independente reclamava que a venda de filmes pela internet é irrisória. "A razão pela qual os lucros com a venda online não são divulgados é porque os números são patéticos", reclamava Morgan Spurlock, do documentário ‘Super Size Me’. O SXSW também foi palco de lançamentos. E na área de redes sociais móveis, uma das tendências que ganharam bastante destaque neste ano. O Facebook lançou um projeto que permitirá a aplicativos para o iPhone utilizarem seu login para tornarem-se ‘sociais’. R.M.