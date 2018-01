Symantec anuncia solução de proteção online A provedora de soluções de segurança Symantec anunciou nesta semana a criação de um produto para proteção de dados pessoais: o Norton Confidential, ferramenta voltada a prover segurança em transações pela internet. O produto, segundo a empresa, irá proteger o usuário contra ameaças como phishing scams e o roubo de informações pela internet por meio de sites fraudulentos. Uma versão beta (preliminar) do aplicativo deve ser disponibilizada pela internet para uso gratuito antes do lançamento da versão comercial do Norton Confidential. A versão para Windows chega ao mercado em setembro. Segundo um estudo realizado pela empresa de pesquisas Harris Interactive, no final do ano passado, 71% dos entrevistados se sentiam desconfortáveis em fornecer informações pessoais em sites na Web e mais da metade deles estavam preocupados com o roubo de identidade.