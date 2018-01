Symantec corre risco de pagar até US$ 1 bilhão em impostos A Symantec está com um débito de US$ 900 milhões junto ao fisco norte-americano. O IRS - Internal Revenue Service, equivalente à receita federal nos EUA, enviou à empresa uma solicitação de pagamento no valor de US$ 900 milhões referentes a impostos devidos Veritas referentes aos anos de 2000 e 2001. A Veritas, que fornece soluções de armazenamento, foi adquirida pela Symantec em julho de 2005, numa transação estimada em US$ 10,25 bilhões. A empresa ainda enfrenta o problema de uma multa adicional no valor de US$ 100 milhões, referentes a impostos devidos, segundo o IRS, em transações financeiras entre a matriz da empresa na Califórnia e a subsidiária da Symantec na Irlanda. A Symantec contestou os valores e se defendeu do pedido do IRS através da SEC (Securities and Exchange Commission - equivalente nos EUA à Comissão de Valores Mobiliários), alegando que a cobrança não corresponde às taxas estabelecidas em lei e às regulamentações do Tesouro americano e vai solicitar a revisão dos valores cobrados.