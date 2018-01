Symantec diz que aplicativo lento leva a perda de negócios A desenvolvedora de soluções de segurança e disponibilidade Symantec divulgou os resultados de uma pesquisa realizada em julho de 2006, que indica que a lentidão nos aplicativos corporativos afeta a produtividade dos negócios das empresas. Segundo o levantamento, soluções lentas afetam até a fidelidade de clientes e a moral dos funcionários. Os impactos comuns incluem a demora nas transações ou processos comerciais e um lento carregamento das páginas da web. A Pesquisa revelou também que 24% do tempo das equipes de TI é direcionados à identificação dos atrasos no desempenho dos aplicativos corporativos. Em ambientes complexos de aplicativos corporativos, os atrasos podem ser causados por mudanças ou atualizações requeridas pelo usuário para se manter ?em dia?. Além disso, os profissionais de TI entrevistados reconhecem que o desempenho e a disponibilidade desses aplicativos afetam diretamente a experiência do cliente. Dos gerentes de TI entrevistados, 76% reconheceram que atrasos constantes afetariam a fidelidade do cliente em relação às suas organizações. Lentidão Dos usuários corporativos entrevistados 86% afirmaram que lentidões constantes diminuíam a sua satisfação. Além disso, 93% apontaram que os problemas com o desempenho afetavam a sua produtividade. Os clientes entrevistados alegam que atrasos constantes também afetam a sua fidelidade Dentre os 200 consumidores entrevistados, 93% afirmaram que tiveram participação em compras e vendas on-line. Desses, 86% afirmaram que atrasos constantes durante suas transações, como compras, viagens e atividades bancárias, afetavam sua fidelidade ao provedor do serviço. Além disso, desses entrevistados, 18% afirmaram que um lento desempenho online faria com que mudassem para os serviços de um concorrente, ou então abandonassem a transação. Bases A Symantec designou que a Applied Research conduzisse a pesquisa, sem qualquer auxilio, no mês de julho de 2006. Os entrevistados na pesquisa incluíam 200 gerentes de TI e 200 usuários finais em organizações listadas na Global 1.000, além de 200 consumidores estabelecidos na América do Norte.