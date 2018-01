Symantec lança novo antivírus para celulares e PDAs A Symantec anunciou nesta semana o lançamento da versão 4.0 do Mobile AntiVirus, aplicativo de segurança voltado para plataformas móveis como PDAs e smartphones (celulares inteligentes) que usam o sistema operacional Windows Mobile, da Microsoft. O aplicativo deve começar a ser vendido no próximo dia 10 pela internet e pelos canais de distribuição da empresa. A companhia deve lançar em breve uma versão de avaliação do programa, de forma que os usuários interessados possam testar o aplicativo antes de comprá-lo.