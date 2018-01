Symantec lança novo pacote de segurança com o Norton 360 A Symantec lançou no mercado brasileiro o novo software de segurança Norton 360, uma versão ´vitaminada´ do Norton Internet Security que traz recursos adicionais para proteção online como ferramentas de privacidade e um firewall que, além de filtrar os dados que chegam à máquina, como dados baixados da internet, e-mails e mensagens instantâneas, também verifica os dados que saem do micro, impedindo o roubo de informações. Outra função do programa reproduz funções do antigo Norton SystemWorks, pacote da empresa que ajudava na otimização do PC ao trazer recursos avançados de desfragmentação de disco e otimização de performance da máquina (com funções de limpeza no registro do Windows). O pacote também traz uma ferramenta de backup que pode gerar cópias de dados em discos (CDs e DVDs) além de unidades externas como Pen drives e discos rígidos removíveis. O Norton 360 terá ainda uma opção de backup online dos dados mais importantes do usuário, limitado a 2 GB de informações. O produto custará R$ 159 no mercado brasileiro, válido para uma assinatura de um ano e que poderá ser utilizado em até três PCs com uma única licença familiar. Usuários de versões anteriores do Norton Internet Security poderão fazer o upgrade para o 360 por R$ 139.