Symantec lança software de armazenamento para Linux da IBM A Symantec anunciou nesta semana um acordo para criar uma versão do software Veritas Cluster Server, de armazenamento de dados, para a plataforma Linux da IBM. Com isso, a esta solução ganha versões para os principais ambientes usados em empresas, já que há edições para Unix, Windows e outras plataformas Linux. A solução da Veritas é usada tanto no gerenciamento do armazenamento de dados como em ações de recuperação em caso de desastre, permitindo recuperar informações e restaurar sistemas em caso de panes de equipamento ou problemas de software. Como parte do acordo, a força de vendas da IBM irá revender a linha de armazenamento da Symantec junto com servidores AIX e Linux da IBM. A primeira versão dos aplicativos deve chegar ao mercado ainda neste ano.